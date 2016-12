Augmentation de la production de sucre de palme à Kampong Speu

AKP Phnom Penh, 29 décembre 2016 –

La production de sucre de palme dans la province de Kampong Speu a connu une hausse de 20% cette année par rapport à celle de l’année dernière, a fait savoir Sam Saroeun, président de l’Association de promotion du sucre de palme de Kampong Speu à la presse locale.

Cette année, la production de sucre de palme s’élève à 250 tonnes et chaque tonne coûte quelque 1.375 dollars américains, a-t-il précisé.

Le sucre de palme cambodgien est, a-t-il souligné, reconnu non seulement au Cambodge, mais aussi en Europe et en Asie. L’association a donc projeté de demander aux compagnies exportatrices d’élever le coût du sucre de palme pour mieux soutenir les agriculteurs, a dit Sam Saroeun, ajoutant que 178 familles sont actuellement membres de cette association.

Selon lui, il y a environ 500.000 palmiers à sucre dans les districts de Samrong Tong, Ang Snuol et Oudong de la province de Kampong Speu, et plus de 1.000 palmiers à sucre sont récoltés.

Par S. Chhavy