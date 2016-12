Le chef de l’opposition condamné à une autre peine de cinq ans de prison

AKP Phnom Penh, 28 décembre 2016 –

Sam Rainsy, président du Parti de sauvetage national du Cambodge (CNRP), parti de l’opposition, a été condamné hier par la Cour de première instance de Phnom Penh à cinq années de prison dans l’affaire de faux traité frontalier entre le Cambodge et le Vietnam.

Le président du CNRP, qui est en auto-exil, et ses deux assistants ont été condamnés par contumace pour « être complices dans la falsification de documents publics, l’utilisation de faux documents publics et l’incitation au chaos grave touchant la sécurité sociale ».

Ses deux assistants ont également subi une peine de prison de cinq ans, mais ils peuvent purger seulement trois ans.

La Cour a, par ailleurs, délivré le mandat d’arrêt contre eux.

A rappeler qu’en août 2015, Sam Rainsy a posté sur sa page Facebook une vidéo sur l’ancien sénateur de l’opposition, Hong Sok Hour, citant un faux traité frontalier entre le Cambodge et le Vietnam. Celui-ci a été condamné en novembre dernier à sept ans de prison.

Au début de cette année, Sam Rainsy a été condamné à deux ans de prison pour une affaire de diffamation déposée par Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Héng Samrin, président de l’Assemblée nationale. De plus, en novembre 2015, la Cour de première instance de Phnom Penh a aussi délivré un mandat d’arrêt contre lui concernant une affaire sur la diffamation et l’incitation à la discrimination poursuivie par le vice-Premier ministre Hor Namhong, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Par C. Nika