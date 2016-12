Samdech Sâr Khéng reçoit l’ambassadeur du Japon

AKP Phnom Penh, 28 décembre 2016 –

Le vice-Premier ministre Samdech Kralahom Sâr Khéng, ministre de l’Intérieur, a le 27 décembre à Phnom Penh, reçu Hidehisa Horinouchi, nouvel ambassadeur du Japon au Cambodge.

Le nouveau diplomate japonais a, à cette occasion, souligné le bon partenariat stratégique entre les deux pays depuis 2013, qui avait stimulé les progrès dans tous les domaines, en particulier dans l’augmentation du nombre de touristes et d’hommes d’affaires japonais au Cambodge.

Hidehisa Horinouchi a exprimé sa satisfaction quant à l’aide apportée par le Japon au Cambodge dans les domaines de la construction d’infrastructures, du déminage, du processus d’enregistrement électoral, etc.

Il a, par ailleurs, demandé à Samdech Kralahom Sâr Khéng d’aider à maintenir la sécurité pour les ressortissants et les investisseurs japonais afin de les encourager à venir encore nombreux au Cambodge.

Pour sa part, le vice-Premier ministre cambodgien a souhaité la bienvenue à la mission diplomatique de Hidehisa Horinouchi au Cambodge et a remercié le gouvernement et le peuple du Japon de leur soutien au Cambodge pour la cause de la paix et du développement, en particulier de leur assistance technique et matérielle au Comité national électoral (CNE) dans le processus d’enregistrement électoral par le système informatique.

Samdech Sâr Khéng a également mis l’accent sur la bonne situation sécuritaire du pays et s’est engagé à continuer d’assurer la sécurité pour les ressortissants et les investisseurs japonais, ainsi que pour les ressortissants d’autres pays qui vivent, investissent et visitent le Cambodge.

Par Chanseng