Le Japon ouvrira un consulat à Siem Reap

AKP Phnom Penh, 28 décembre 2016 –

Le Japon ouvrira un consulat dans la province culturelle de Siem Reap pour encourager encore plus de touristes japonais au Cambodge, après le récent lancement du vol direct entre les deux pays.

C’est ce qu’a informé l’ambassadeur du Japon au Cambodge, Hidehisa Horinouchi, au ministre d’Etat Prak Sokhonn, ministre cambodgienne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, lors de leur entretien hier à Phnom Penh.

Selon Chum Sounry, porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le chef de la diplomatie cambodgien a salué la nomination de l’ambassadeur japonais et l’a mis au courant de la croissance économique et de l’évolution de la situation au Cambodge, alors que Hidehisa Horinouchi a hautement apprécié le développement au Cambodge et les progrès dans les relations entre les deux pays,

Prak Sokhonn a mis l’accent sur le succès de l’enregistrement électoral par le système informatisé et sur la préparation pour les élections des conseils communaux en 2017 et les élections législatives en 2018, et a remercié la partie japonaise de son soutien au processus électoral au Cambodge.

Par C. Nika