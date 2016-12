Prêt de 30 millions d’euros de l’AFD pour le projet d’approvisionnement en eau potable au Cambodge

AKP Phnom Penh, 27 décembre 2016 –

L’Agence française de développement (AFD) a accordé un prêt de concession de 30 millions d’euros au Cambodge pour l’expansion de la capacité de l’usine de production d’eau potable de Chamcar Mon et du réseau de distribution d’eau potable de la Régie des eaux de Phnom Penh.

L’accord sur ce prêt a été signé hier par Vongsey Vissoth, secrétaire d’Etat à l’Economie et aux Finances, et le représentant de l’AFD, en présence des officiels du ministère de l’Economie et des Finances et des représentants de l’Ambassade de France au Cambodge.

S’exprimant à cette occasion, Vongsey Vissoth a souligné que grâce à ce projet, la Régie des eaux de Phnom Penh pourra approvisionner jusqu’à 52.000 mètres cubes d’eau potable par jour contre 14.000 mètres cubes actuellement.

Il s’agit du cinquième prêt de concession accordé par l’AFD au Cambodge. Dans le cadre du financement de la coopération entre le Cambodge et la France, le gouvernement français a, par l’intermédiaire de l’AFD, versé plus de 429 millions d’euros au Cambodge depuis 1993.

Article en khmer par Un Rithy

Article en français par S. Chhavy