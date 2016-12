Un footballeur célèbre japonais fait une visite de courtoisie au PM cambodgien

AKP Phnom Penh, 26 décembre 2016 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu ce matin au Palais de l’Assemblée nationale (AN), à Phnom Penh, Keisuke Honda, footballeur bien connu japonais.

Lors de l’entretien, Keisuke Honda a informé Samdech Techo Hun Sèn de son intention de partager ses expériences avec les jeunes cambodgiens dont le souhait est de devenir un footballeur célèbre, a rapporté Eang Sophalleth, assistant du Premier ministre cambodgien.

Pour sa part, Samdech Techo Hun Sèn a remercié Keisuke Honda de sa bonne volonté, soulignant que le football ne dépend pas de petit ou grand pays, mais sur la confiance, les efforts et l’entraînement.

Le chef du gouvernement royal a demandé à Keisuke Honda d’aider à encourager les jeunes cambodgiens à participer de plus en plus nombreux au secteur sportif et à s’éloigner de la drogue et à respecter le Code de la route.

Article en khmer de Chim Nary

Article en français par C. Nika