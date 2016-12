Le Japon, satisfait du récent processus de l’enregistrement électoral par le système informatisé

AKP Phnom Penh, 26 décembre 2016 –

Le Japon a apprécié le Comité national électoral (CNE) pour ses récents efforts dans l’enregistrement électoral par le système informatisé pour la préparation de la nouvelle liste électorale de 2016.

Cette appréciation s’est faite la semaine dernière par Hidehisa Horinouchi, ambassadeur japonais au Cambodge, lors de sa rencontre avec le président du CNE, Sik Bunhok.

Le nouveau diplomate japonais a noté que le Parti du Peuple Cambodgien (PPC), parti au pouvoir, et le Parti national de sauvetage du Cambodge (CNRP), parti d’opposition, étaient également satisfaits du résultat du récent enregistrement électoral de trois mois.

Pour sa part, Sik Bunhok a souhaité la bienvenue à Hidehisa Horinouchi et a remercié le gouvernement du Japon et l’Union européenne (UE) pour leur soutien technique et matérielle au CNE.

Jusqu’à présent, le CNE a organisé une fois par mois des réunions entre ses groupes de travail techniques et les partenaires concernés du Japon, de l’UE, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l’Agence japonaise pour la coopération internationale (JICA), et deux fois par mois entre le CNE et les ambassadeurs du Japon et de l’UE, a indiqué le président du CNE.

A noter que près de 8 millions, soit 81,47% des 9,6 millions d’électeurs ont été enregistrés dans le cadre du processus d’enregistrement électoral par le système informatisé soutenu par l’UE et le Japon.

La liste électorale officielle sera proclamée le 12 février et les élections des conseils communaux auront lieu le 4 juin 2017.

Par Chanseng