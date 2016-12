Festival de la mer: Trois meilleurs selfies décernés

26 décembre 2016

Le ministère cambodgien du Tourisme a décerné des prix à trois meilleurs selfies dans une cérémonie tenue le 25 décembre dans la province balnéaire de Preah Sihanouk.

Le concours de selfie a eu lieu pour marquer le 5e Festival de la mer organisé dans cette province du sud-ouest, du 23 au 25 décembre, sous le thème « Ville verte, plage propre et mer bleue ».

Selon le ministère, le premier gagnant, Phan Rambo, a obtenu un Huawei P9 et un coupon photo de 350 dollars américains, alors que les deux autres, Mlle Sun Srey Pich, une chanteuse célèbre cambodgienne, et Mlle Chhim Chhom Voleak, ont respectivement gagné un Huawei GR5 2017 et un coupon photo de 245, et un Huawei Power Bank et un coupon photo de 140 dollars. En outre, chacun d’eux a reçu un certificat d’appréciation.

