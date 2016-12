Le Cambodge lancera bientôt sa première campagne contre les drogues

AKP Phnom Penh, 23 décembre 2016 –

Le gouvernement royal du Cambodge (GRC) lancera le 1er janvier prochain sa première campagne de lutte contre les drogues pour prévenir toutes les catastrophes causées par les drogues illicites afin de maintenir la sécurité, l’ordre public et la sûreté sociale dans le pays.

La lutte contre les drogues illicites est une question complexe qui nécessite la contribution de toutes les composantes sociales, a souligné Samdech Kralahom Sâr Khéng, vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur, au cours d’une réunion de diffusion du plan de cette campagne tenue le 22 décembre à l’Institut national de l’Education.

Samdech Kralahom Sâr Khéng a mis l’accent sur les efforts et l’attention du GRC et des autorités compétentes à tous les échelons à la prévention et à la répression des cas de drogue dans tout le pays depuis des années avec des résultats remarquables. “Le Cambodge a maintenu sa bonne réputation de ne pas être un pays producteur de drogues ni une source de drogues”, a-t-il précisé.

Le général Neth Savoeun, commissaire général de la police, a, pour sa part, dit que la circulation et le trafic de drogues dans le pays n’avaient pas encore diminué. En 2016, a-t-il indiqué, les autorités compétentes ont réprimé 4.191 cas de drogue, arrêtant ainsi quelque 9.800 suspects et saisissant plus de 175 kg de stupéfiants.

Il y a actuellement environ 18.554 toxicomanes au Cambodge, selon le général Neth Savoeun.

A noter que la prochaine campagne contre les drogues illicites durera six mois, du 1er janvier au 30 juin 2017.

Par C. Nika