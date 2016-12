Samdech Sâr Khéng reçoit l’ambassadeur allemand

AKP Phnom Penh, 23 décembre 2016 –

Le vice-Premier ministre Samdech Kralahom Sâr Kheng, ministre de l’intérieur, a reçu hier après-midi à Phnom Penh Ingo Karsten, ambassadeur de l’Allemagne au Cambodge, selon la presse locale.

Lors de l’entretien, M. Karsten a invité Samdech Sâr Khéng à effectuer une visite en Allemagne l’année prochaine pour s’informer encore davantage des expériences de son pays dans le processus de réforme afin de renforcer la réforme de l’administration sous-nationale ainsi que la décentralisation et la déconcentration au Cambodge.

Dans sa réponse, Samdech Sâr Khéng a accepté l’invitation et a remercié le peuple et le gouvernement allemands de leur soutien au Cambodge, en particulier dans le processus de démocratisation, et il a souhaité la coopération entre les deux pays dans le domaine de la sécurité.

Par Chanseng