3e Accord de coopération technique sur la sécurité et la santé au travail Cambodge-Corée du Sud signé

AKP Phnom Penh, 23 décembre 2016 –

Le ministère cambodgien du Travail et de la Formation professionnelle (MTFP) et l’Agence coréenne de sécurité et de santé au travail (KOSHA) ont conclu hier à Phnom Penh le 3e Accord de coopération technique sur la sécurité et la santé au travail.

L’Accord a été signé par Huy Hansong, secrétaire d’Etat au MTFP, et Lee Ho Sung, vice-président de la KOSHA, sous la présidence de Ith Samheng, ministre du MTFP.

Ith Samheng a dit aux journalistes après la cérémonie de signature que la coopération de trois ans entre le MTFP et la KOSHA 2017-2019 visait à renforcer le bien-être au travail et à améliorer la sécurité et la santé au travail au Cambodge.

“Elle apportera des avantages mutuels car les deux parties s’entraideront dans le domaine de l’assainissement et de la santé au travail. La partie coréenne apportera également une assistance technique à travers une formation de courte durée pour des fonctionnaires du MTFP en République de Corée et enverra des experts pour les enseigner. De plus, les deux parties échangeront leurs expériences concernant les systèmes d’assainissement et la santé des ouvriers/employés au lieu de travail », a-t-il ajouté.

Par C. Nika