Une somme de 600.000 dollars prévue pour organiser le Festival de la mer

AKP Phnom Penh, 23 décembre 2016 –

Le Cambodge a prévu une somme de 500.000 à 600.000 dollars américains pour organiser le Festival de la mer du 23 au 25 décembre à la province du sud-ouest de Preah Sihnaouk, a dit récemment Thong Khon, ministre du Tourisme, à la presse locale.

Environ 200.000 dollars de la somme totale viennent du gouvernement royal et le reste des compagnies privées, a-t-il précisé.

Le ministre Thong Khon a estimé qu’environ 500.000 personnes assisteront à cet événement annuel parmi lesquels figurerait Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge.

Cette année, a-t-il ajouté, le Festival de la mer sera plus grand que celui des années précédentes par une exposition de produits et d’aliments sur plus de 600 stands et par les représentations artistiques des troupes venues des pays de la région, comme la Thaïlande, le Vietnam, l’Indonésie, la Chine, l’Inde, etc.

La province de Preah Sihanouk compte actuellement 75 hôtels et 299 guesthouses totalisant 8,000 chambres.

Par Chea Pharith