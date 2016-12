Le gouverneur de Phnom Penh reçoit une délégation japonaise

AKP Phnom Penh, 22 décembre 2016 –

Pa Socheatevong, gouverneur de Phnom Penh, a reçu hier une délégation japonaise dirigée par Hiroyuki Yoshiie, vice-ministre de l’Education, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT).

Hiroyuki Yoshiie a informé le gouverneur de Phnom Penh de l’intention de la préfecture de Kanagawa de coopérer avec la Municipalité de Phnom Penh dans le secteur de l’environnement.

Le vice-ministre japonais a exprimé sa conviction que grâce à cette coopération, les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays seront encore renforcés.

Pour sa part, Pa Socheatevong a mis la partie japonaise au courant de grands défis dans la capitale, y compris les embouteillages, le problème d’égouts et les ordures. Il a aussi souligné l’aide apportée par le Japon, à travers l’Agence japonaise pour la coopération internationale (JICA), à la résolution du problème des embouteillages en installant de nouveaux feux rouges dans 117 lieux et en établissant des services de transport public, et à l’amélioration du système de drainage.

Pa Socheatevong a désigné Mean Chanyada, gouverneur adjoint de Phnom Penh pour travailler avec la partie japonaise sur la coopération environnementale avant de parvenir à un accord.

Par C. Nika