Le Cambodge et la Chine renforceront l’échange d’expériences dans le secteur agricole

AKP Phnom Penh, 22 décembre 2016 –

La Chine s’est engagée à renforcer l’échange d’expériences dans le secteur agricole avec le Cambodge, en particulier dans le cadre de l’organe législatif.

La promesse a été faite hier par Wang Guosheng, directeur adjoint de la Commission des affaires agricoles et rurales de l’Assemblée nationale populaire, lors de sa visite de courtoisie à Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Héng Samrin, président de l’Assemblée nationale (AN) du Cambodge.

Samdech Héng Samrin a, au nom de l’AN du Cambodge, exprimé son appréciation aux réalisations obtenues grâce aux bonnes relations et coopération dans le cadre du partenariat stratégique global entre les gouvernements des deux pays, soulignant que les relations entre le Cambodge et la Chine ont véritablement contribué au développement du Cambodge dans tous les secteurs.

Le président de l’AN cambodgienne a également exprimé son soutien à l’Initiative “la Ceinture et la Route” du président chinois, Xi Jinping, qui promouvra la coopération économique et commerciale régionale, et le Cambodge bénéficiera sûrement de cette politique.

Pour sa part, Wang Guosheng a mis l’accent sur l’importance des relations entre les deux AN et a rappelé l’échange de visites entre les hauts dirigeants cambodgiens et chinois qui a resserré les relations et la coopération entre les deux pays, tant pour l’organe législatif que pour l’organe exécutif.

A noter que Wang Guosheng est arrivé au Cambodge le 20 décembre pour une visite de cinq jours dans le Royaume.

Par S Chhavy