Le ministre d’Etat Sun Chanthol reçoit l’ambassadeur japonais

AKP Phnom Penh, 22 décembre 2016 –

Sun Chanthol, ministre d’Etat et ministre des Travaux publics et des Transports, s’est entretenu mardi à Phnom Penh avec Hidehisa Horinouchi, nouvel ambassadeur du Japon au Cambodge.

Selon le ministère des Travaux publics et des Transports, Sun Chanthol et le diplomate japonais ont discuté de la coopération et de l’assistance du Japon au ministère.

A cette occasion, le ministre d’Etat cambodgien a exprimé sa gratitude au soutien du Japon au Cambodge, en particulier au ministère des Travaux publics et des Transports.

La réhabilitation du pont Chroy Changvar, l’agrandissement de la Nationale 5, la construction d’un nouveau port à conteneurs à Sihanouk-ville sont parmi les projets d’infrastructures pris en considération par le Japon.

De plus, l’Agence japonaise pour la coopération internationale (JICA) est en train d’étudier la faisabilité du projet de transport guidé automatique urbain, de Phnom Penh vers l’aéroport.

Par C. Nika