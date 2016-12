Le Premier ministre cambodgien rencontre les hauts dirigeants vietnamiens

AKP Phnom Penh, 21 décembre 2016 –

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a eu des entretiens séparés avec les hauts dirigeants vietnamiens, y compris le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong; le président Tran Dai Quang; et la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, à Hanoi hier, pendant sa visite officielle de deux jours au Vietnam.

Selon la Télévision nationale du Kampuchea (TVK), les deux parties ont hautement apprécié les bonnes relations et coopération entre les deux pays voisins et les progrès dans leur pays.

Nguyen Phu Trong a hautement apprécié les résultats de la coopération entre les secteurs public et privé des deux pays et a poussé pour un autre niveau de coopération. Il a également souhaité succès au Cambodge dans l’organisation des élections des conseils communaux l’année prochaine et des élections législatives en 2018.

Durant sa visite de courtoisie à Tran Dai Quang, Samdech Techo Hun Sèn a transmis les salutations de Sa Majesté Norodom Sihamoni, Roi du Cambodge, au président vietnamien et a remercié le Vietnam de sa contribution et de son soutien au développement du Cambodge.

Lors de l’entretien avec Mme Nguyen Thi Kim Ngan, le chef du gouvernement cambodgien a exprimé sa satisfaction quant à la coopération étroite entre les organes législatifs des deux pays, alors que la présidente de l’AN vietnamienne a salué le résultat de la rencontre bilatérale entre les Premiers ministres cambodgien et vietnamien, en particulier les trois documents de coopération entre les deux gouvernements.

Le même jour, Samdech Techo Hun Sèn s’est entretenu avec son homologue vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, et à cette occasion, ils ont exprimé leur détermination à achever le plus tôt possible le travail de la démarcation frontalière et de l’implantation des bornes frontalières.

Les deux dirigeants ont convenu de créer une réunion de haut niveau, de stimuler l’échange de visite à tous les échelons et de promouvoir la connectivité entre les deux peuples, ainsi que de travailler ensemble dans l’organisation de la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Cambodge et le Vietnam.

Après leur entretien bilatéral, Samdech Techo Hun Sèn et Nguyen Xuan Phuc ont présidé la cérémonie de signature de trois documents de coopération dont le Traité d’extradition, le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale et l’Accord sur la coopération entre le ministère des Cultes et des Affaires religieuses du Cambodge et le Comité des minorités ethniques du Vietnam.

Par C. Nika