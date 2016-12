Le nouvel ambassadeur allemand fait une visite de courtoisie au président de l’AN cambodgienne

AKP Phnom Penh, 21 décembre 2016 –

Le Cambodge et l’Allemagne ont exprimé leur optimisme quant à l’amélioration des relations et de la coopération entre les deux pays, notamment entre les deux organes législatifs.

C’est ce qu’on a appris à l’issue de la rencontre entre Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Héng Samrin, président de l’Assemblée nationale (AN) et Ingo Karsten, nouvel ambassadeur de l’Allemagne au Cambodge, le 19 décembre au Palais de l’AN.

Samdech Héng Samrin a souhaité la bienvenue à la mission diplomatique de M. Karsten tout en espérant que les liens d’amitié et de coopération entre le Cambodge et l’Allemagne seront encore renforcés et élargis pendant son mandat diplomatique.

Le président de l’AN cambodgienne a apprécié les bonnes relations entre les groupes parlementaires d’amitié Cambodge-Allemagne et a remercié la partie allemande de son soutien au développement socio-économique du Cambodge, en particulier au Secrétariat général de l’AN.

Pour sa part, Ingo Karsten a promis de faire de son mieux pour resserrer les relations et la coopération, notamment les relations diplomatique, politique, commerciale et culturelle entre les deux pays au cours de sa mission diplomatique au Cambodge.

D’après lui, une délégation allemande composée de différents Partis politiques ayant des sièges au Bundestag, se rendra au Cambodge en février prochain.

Par C. Nika