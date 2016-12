Trois autres documents de coopération Cambodge-Vietnam

AKP Phnom Penh, 20 décembre 2016 –

Le gouvernement royal du Cambodge et le gouvernement du Vietnam ont signé ce matinà Hanoi trois documents importants pour renforcer la coopération entre les deux pays voisins, durant la visite officielle de deux jours du Premier ministre cambodgien, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, au Vietnam.

Selon la page Facebook officielle du chef du gouvernement cambodgien, la cérémonie de signature a eu lieu sous la présidence de Samdech Techo Hun Sèn et de son homologue vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, après leur entretien bilatéral.

Ces documents importants sont le Traité d’extradition, le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale et l’Accord sur la coopération entre le ministère des Cultes et des Affaires religieuses du Cambodge et le Comité des minorités ethniques du Vietnam.

Par C. Nika