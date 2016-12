Départ du PM cambodgien pour une visite officielle au Vietnam

AKP Phnom Penh, 20 décembre 2016 –

Une haute délégation cambodgienne conduite par le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn est partie ce matin pour une visite officielle en République socialiste du Vietnam, du 20 au 21 décembre.

Cette visite est faite à l’invitation du Premier ministre vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, selon un communiqué de presse du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAE-CI).

La délégation cambodgienne comprend Tea Banh, vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale ; Prak Sokhonn, ministre d’Etat et ministre du MAE-CI ; Var Kim Hong, ministre d’Etat chargé des affaires frontalières ; Ouk Rabun, ministre du Développement rural ; Suy Sèm, ministre des Mines et de l’Energie ; Pan Sorasak, ministre du Commerce ; Veng Sakhon, ministre de l’Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche ; et d’autres membres du gouvernement royal du Cambodge.

Au cours de la visite, a indiqué la même source, Samdech Techo Hun Sèn aura un entretien bilatéral avec Nguyen Xuan Phuc et fera des visites de courtoisie à Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Parti communiste du Vietnam ; à Tran Dai Quang, président du Vietnam ; et à Mme Nguyen Thi Kim Ngan, présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne.

Un certain nombre d’accords et de mémorandums d’entente liés à l’extradition, à l’entraide judiciaire en matière pénale, à la coopération entre le ministère des Cultes et des Affaires religieuses du Cambodge et le Comité des minorités ethniques du Vietnam … seraient signés par les ministres des deux pays, a fait savoir la page Facebook officielle du Premier ministre Hun Sèn.

En outre, le chef du gouvernement cambodgien recevra la délégation de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam, des dirigeants de Ho Chi Minh-Ville, des Anciens combattants vietnamiens et leurs membres de famille.

Par C. Nika