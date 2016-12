Exercice militaire conjoint Cambodge-Chine se termine avec succès

AKP Phnom Penh, 19 décembre 2016 –

L’exercice militaire conjoint entre les Forces armées royales cambodgiennes (FARC) et l’Armée de libération du peuple chinois s’est clôturé avec succès la semaine dernière.

L’exercice, baptisé le Dragon d’or, a été mené à l’école de l’armée du Cambodge dans la province de Kampong Speu avec la participation des forces cambodgiennes et chinoises. Le général de quatre étoiles Pol Saroeun, commandant en chef des FARC, et Xiong Bo, ambassadeur chinois au Cambodge, ont présidé la cérémonie d’ouverture.

L’Exercice de poste de commandement (CPX) et l’Exercice d’entraînement sur le terrain (FTX) faisaient partie de l’événement.

Le but principal de cet exercice militaire est de rehausser les compétences dans la direction, le commandement et la gestion des forces, d’augmenter les connaissances et le savoir-faire et de s’informer de la coopération entre les parties concernées en cas de catastrophe.

Par C. Nika