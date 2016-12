Le PPC termine le 40e Congrès de son Comité Central

AKP Phnom Penh, 19 décembre 2016 –

Le Congrès de deux jours du Comité central du Parti du Peuple Cambodgien (CPP) s’est clôturé hier soir avec un important agenda politique pour les élections des conseils communaux prévues le 4 juin 2017.

Organisé les 17 et 18 décembre au Centre de conférence et d’exposition Koh Pich, à Phnom Penh, le Congrès, le 40e de ce genre, s’est tenu sous la présidence de Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Héng Samrin, président d’honneur du PPC, et de Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, président du PPC, avec 1.860 participants, dont 495/545 sont les membres du Comité central et le reste sont des membres venus de différents ministères et institutions et des autorités locales.

Selon l’annonce sur les résultats du Congrès, le PPC se détermine à respecter strictement la loi, le règlement, les procédures et le code d’étique des élections et à contribuer activement avec le Comité national électoral, les autorités compétentes, les Partis politiques et d’autres milieux à renforcer le bon atmosphère politique d’une manière impartiale et démocratique pour les élections des conseils communaux libres, justes et équitables.

Le PPC maintient également sa ferme position honnête pour mener à bien la culture de dialogue pour les intérêts de la nation et du peuple, en basant sur l’esprit de réconciliation nationale et de respect des principes démocratiques et de l’Etat de droit.

En outre, les membres du Comité central du PPC ont approuvé l’amendement à certains contenus dans le règlement interne du Parti et décidé de restructurer le Comité de suivi du Parti, de 7 à 11 membres, ainsi que voté pour Nay Pena comme président du Comité de suivi du Comité central, en remplacement de Say Phouthang qui est récemment décédé.

Par C. Nika