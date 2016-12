Ouverture de la 11e Foire d’Import-Export et d’Une Province, Un Produit

AKP Phnom Penh, 16 décembre 2016 –

La 11e Foire d’Import-Export et d’Une Province, Un Produit s’est ouverte hier après-midi au Centre de conférence et d’exposition Koh Pich, à Phnom Penh, avec plus de 300 stands.

Des produits agro-alimentaires, des ustensiles, des meubles, des pierres précieuses et des bijoux, des produits artisanaux, etc. sont présentés jusqu’au 18 décembre.

Cette foire annuelle a également attiré une dizaine de compagnies de pays étrangers, dont la Thaïlande, la Corée du Sud et la Chine.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, Pan Sorasak, ministre du Commerce, a souligné que la Foire d’Import-Export et d’Une Province, Un Produit était un événement national visant à promouvoir les activités commerciales et les opportunités d’investissements.

D’autres activités importantes, y compris le forum d’affaires, le séminaire OPOP, la rencontre commerciale, la cérémonie de signature de mémorandums seront organisées au cours de cette foire de quatre jours.

Par C. Nika