L’Assemblée et la BM analysent des priorités pour le développement du Cambodge

AKP Phnom Penh, 16 décembre 2016 –

Des membres de l’Assemblée nationale (AN) du Cambodge et une délégation de la Banque mondiale (BM) se sont rencontrés mercredi à Phnom Penh pour discuter et déterminer des besoins prioritaires pour le développement du Cambodge.

Lors de la discussion, Ulrich Zachau, directeur régional de la BM pour l’Asie du Sud-Est, a fait savoir que l’échange entre l’AN cambodgienne et la BM visait à analyser des secteurs prioritaires dans le développement du pays.

Cheam Yeap, président de la Commission de l’économie, des finances, de la banque et de l’audit de l’AN, a également souligné l’importance de cette réunion consultative et a noté la coopération fructueuse entre le Cambodge et la communauté internationale telle que la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, le Fonds monétaire international et d’autres partenaires au développement dans divers secteurs, du développement rural et des ressources humaines aux réformes juridique, judiciaire et de la gestion des finances publiques.

Par S. Chhavy