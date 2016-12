Rodrigo Duterte termine sa visite au Cambodge

AKP Phnom Penh, 15 décembre 2016 –

Le président de la République des Philippines, Rodrigo Duterte, termine sa visite d’Etat de deux jours au Cambodge, dans la nuit du 14 décembre.

Il est salué à l’aéroport international de Phnom Penh par Samdech Chaufea Veang Kong Sam Ol (gauche, photo 3), vice-Premier ministre et ministre du Palais royal; Khieu Kanharith (gauche, photo 4), ministre de l’Information; et de nombreux autres hauts officiels, fonctionnaires, forces armées et résidents locaux.

Photo: Hun Yuthkun