Nouvelles nationales

Le Cambodge élu président du Groupe de coordination des PMA au Forum de l’OMC de 2017 AKP Phnom Penh, 04 janvier 2017 – Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn a félicité le Cambodge d’avoir été élu à l’unanimité président du Groupe de coordination des pays les moins avancés (PMA) au Forum de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de 2017. Lire la suite

Phnom Penh compte 182 lieux d’embouteillages permanents AKP Phnom Penh, 04 janvier 2016 – Phnom Penh, la capitale du Cambodge, compte au total 182 lieux d’embouteillages permanents, a souligné Pa Socheatevong, gouverneur de Phnom Penh. Lire la suite

Soutien à des paysans indigènes dans la culture du café bio AKP Phnom Penh, 04 janvier 2017 – Six familles indigènes Phnong dans la province du nord-est de Mondulkiri cultivent du café biologique avec une demande sécurisée et un bon prix, d’après la presse locale. Lire la suite

Taux d’échanges étrangers au Cambodge AKP Phnom Penh, 04 janvier 2017 – Le tableau suivant, publié par la Banque nationale, 04 janvier, est les taux d’échange des monnaies étrangères contre le Riel (Monnaie cambodgienne). Lire la suite

Une soixantaine de suspects arrêtés le 1er jour de la campagne de lutte contre les drogues AKP Phnom Penh, 03 janvier 2017 – En une seule première journée du lancement de la campagne de lutte contre les drogues, 23 cas de drogues ont été réprimés et 66 suspects ont été arrêtés, dont 8 femmes, en saisissant 28 petits paquets d’ICE et 28 capsules de MY. Lire la suite

Le Cambodge gagne 62,5 millions de dollars de la vente des billets d’entrée à Angkor en 2016 AKP Phnom Penh, 03 janvier 2017 – Le Parc archéologique d’Angkor dans la province de Siem Reap, un Site du patrimoine mondial de l’UNESCO, a obtenu au total 62,5 millions de dollars américains comme revenus provenant de la vente des billets d’entrée, de janvier à décembre 2016, soit une hausse de 4,2% par rapport à [...] Lire la suite

Samdech Hun Sèn rend hommage au prince défunt Sisowath Chivoan Monirak AKP Phnom Penh, 02 janvier 2017 – Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn (photo 1) écrit sur le livre de condoléances au moment où il dirige une délégation pour rendre hommage au prince défunt, Sisowath Chivoan Monirak, assistant personnel de Sa Majesté le Roi, à la pagode Bottum Vattey, à [...] Lire la suite

Le Cambodge estime une augmentation de 6% du nombre de visiteurs étrangers en 2016 AKP Phnom Penh, 02 janvier 2017 – Thong Khon, ministre cambodgien du Tourisme, a récemment estimé que le nombre de touristes étrangers au Cambodge en 2016 verrait une augmentation entre 5 et 6% par rapport à un an plus tôt. Lire la suite

Hainan Airlines lance une nouvelle route au Cambodge AKP Phnom Penh, 02 janvier 2017 – La compagnie aérienne chinoise, Hainan Airlines, a lancé vers fin de la semaine dernière, son premier vol direct entre la ville de Sanya de l’île chinoise de Hainan et Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Lire la suite

Samdech Sâr Khéng préside la réunion récapitulative du Comité national de la sécurité routière AKP Phnom Penh, 02 janvier 2017 – Samdech Kralahom Sâr Khéng, vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, préside la réunion bilatérale sur la mise en œuvre du Code de la route en 2016 et le plan d’action pour 2017 du Comité national de la sécurité routière, tenue ce matin à Phnom Penh. Photo: Khem Sovannara [...] Lire la suite

Prochain lancement de cinq compagnies aériennes AKP Phnom Penh, 02 janvier 2017 – Cinq compagnies aériennes locales et internationales lanceront leurs opérations en 2017 et 2018, selon la presse locale. Lire la suite

Le Premier ministre visite six écoles à Preah Sihanouk-ville AKP Preah Sihanouk, 31 décembre 2016 – Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn effectue des visites à six écoles différentes dans Preah Sihanouk-ville, province de Preah Sihanouk, ce matin tout en accompagnant Sa Majesté le Roi et Sa Majesté la Reine-Mère pour célébrer la nouvelle année 2017 dans cette province [...] Lire la suite

Nomination de nouveaux ambassadeurs cambodgiens à de différents pays AKP Phnom Penh, 30 décembre 2016 – Sa Majesté Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Roi du Cambodge, a récemment signé un décret royal sur la nomination de nouveaux ambassadeurs cambodgiens à de différents pays. Lire la suite

Plus de 3.000 cas de drogues réprimés en 2016 AKP Phnom Penh, 30 décembre 2016 – La police a réprimé 3.275 cas de drogues et arrêté 7.153 personnes, dont 663 femmes, de novembre 2015 à novembre 2016, selon un rapport du Commissariat général de la Police nationale. Lire la suite

Le Roi et la Reine font escale à la gare de Takéo AKP Takeo, 30 décembre 2016 – Sa Majesté Norodom Sihamoni, Roi du Cambodge, et Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Monineath Sihanouk, accompagnés du Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn et de son épouse Samdech Kittiprittbandit Bun Rany Hun Sèn, rendent visite à des bonzes, des nonnes, des fonctionnaires, des forces armées, [...] Lire la suite

Le Roi et la Reine-Mère prennent le train pour aller à la province de Preah Sihanouk AKP Phnom Penh, 30 décembre 2016 – Sa Majesté Norodom Sihamoni, Roi du Cambodge, et Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Monineath Sihanouk, accompagnés du Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn et de son épouse Samdech Kittiprittbandit Bun Rany Hun Sèn, partent ce matin pour la province balnéaire de Preah Sihanouk en [...] Lire la suite

Projet de construction d’un nouveau terminal au Port autonome de Sihanouk-ville en étude AKP Phnom Penh, 29 décembre 2016 – Le gouvernement royal du Cambodge (GRC) construira un nouveau terminal de plus de 200 millions de dollars américains au Port autonome de Sihanouk-ville (PAS), province de Preah Sihanouk, a déclaré Sun Chanthol, ministre d’Etat et ministre des Travaux publics et des Transports. Lire la suite

Le Cambodge aura bientôt le premier Institut diplomatique AKP Phnom Penh, 29 décembre 2016 – Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAE-CI) créera le premier Institut diplomatique au Cambodge en réponse à l’actuel développement des affaires étrangères dans la région et le monde. Lire la suite

Don des scanners d’empreintes digitales des Etats-Unis au Cambodge AKP Phnom Penh, 29 décembre 2016 – Les Etats-Unis accorderont des scanners d’empreintes digitales au ministère cambodgien de l’Intérieur au début de 2017 pour aider à faciliter le travail des forces de l’ordre. Lire la suite

Le ministre de la Santé prend la parole lors de la 7e session parlementaire AKP Phnom Penh, 29 décembre 2016 – Mâm Bunheng (photo 1), ministre de la Santé, s’adresse à la 7e session de l’Assemblée nationale (AN) de la cinquième législature tenue ce matin au Palais de l’AN sous la présidence de Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Héng Samrin, président de l’AN. Photo: AN Lire la suite

L’AN poursuit sa 7e session de la cinquième législature AKP Phnom Penh, 29 décembre 2016 – L’Assemblée nationale du Cambodge (AN) continue ce matin sa 7e session de la cinquième législature sous la présidence de Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Héng Samrin, président de l’AN. Photo: AN Lire la suite

Le ministre cambodgien du Tourisme préside l’ouverture des représentations artistiques conjointes ASEAN-Chine AKP Siem Reap, 29 décembre 2016 – Thong Khon (photo 1), ministre du Tourisme du Cambodge, s’adresse aux participants au moment où il préside la cérémonie d’ouverture des représentations artistiques conjointes ASEAN-Chine, tenues au Temple de Bayon, province de Siem Reap, dans la nuit du 28 décembre. Photo: Thach Phanarong & Khem Sovannara Lire la suite

Le ministère du Tourisme restructuré AKP Phnom Penh, 29 décembre 2016 – Afin de promouvoir encore davantage le secteur touristique, le gouvernement royal du Cambodge (GRC) a récemment décidé de restructurer le ministère du Tourisme. Lire la suite

Augmentation de la production de sucre de palme à Kampong Speu AKP Phnom Penh, 29 décembre 2016 – La production de sucre de palme dans la province de Kampong Speu a connu une hausse de 20% cette année par rapport à celle de l’année dernière, a fait savoir Sam Saroeun, président de l’Association de promotion du sucre de palme de Kampong Speu à la presse locale. Lire la suite

Le chef de l’opposition condamné à une autre peine de cinq ans de prison AKP Phnom Penh, 28 décembre 2016 – Sam Rainsy, président du Parti de sauvetage national du Cambodge (CNRP), parti de l’opposition, a été condamné hier par la Cour de première instance de Phnom Penh à cinq années de prison dans l’affaire de faux traité frontalier entre le Cambodge et le Vietnam. Lire la suite

Samdech Sâr Khéng reçoit l’ambassadeur du Japon AKP Phnom Penh, 28 décembre 2016 – Le vice-Premier ministre Samdech Kralahom Sâr Khéng, ministre de l’Intérieur, a le 27 décembre à Phnom Penh, reçu Hidehisa Horinouchi, nouvel ambassadeur du Japon au Cambodge. Lire la suite

L’UE confirme ne pas protéger les cas à l’encontre des lois du Cambodge AKP Phnom Penh, 28 décembre 2016 – George Edgar, ambassadeur de l’Union européenne (UE) au Cambodge, a affirmé que l’UE ne protégerait pas les cas violant les lois du Cambodge ni les cas incitant à la violence dans le Royaume. Lire la suite

Le Japon ouvrira un consulat à Siem Reap AKP Phnom Penh, 28 décembre 2016 – Le Japon ouvrira un consulat dans la province culturelle de Siem Reap pour encourager encore plus de touristes japonais au Cambodge, après le récent lancement du vol direct entre les deux pays. Lire la suite